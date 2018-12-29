Видео: на Морской набережной "Дед Мороз" припарковал оленей

В Василеостровском районе Петербурга днем 11 января "Дед Мороз" припарковал оленей. Необычную утреннюю ситуацию наблюдал наш мобильный корреспондент. По сведениям очевидицы событий, инцидент произошел у дома 25 корпус 3 по Морской набережной.
Проиисшествие попало на видеозапись мобильного устройства. На кадрах запечатлено, как мужчина в красной одежде ведет за собой двоих оленей. Животные также принаряжены. Они ведут за собой праздничные сани. Из окна многоэтажки местные жители слышали звон бубенчиков.
Напомним, что в Кудрово манипулятор сбил ограничительную балку. Она врезалась в маршрутку.
Фото и видео: Piter.tv
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