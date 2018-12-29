В Кудрово манипулятор сбил ограничительную балку. Она врезалась в маршрутку

Пострадавших не оказалось.

В Кудрово произошла авария, затронувшая манипулятор и маршрутку. По сообщениям очевидцев, на въезде в Кудрово водитель грузовика решил проигнорировать предупреждения об ограничительной высоте и попытался проехать под конструкцией.

В результате транспортное средство повредило качающуюся балку. Шоферу все-же удалось "проскочить" а вот следующей за ним маршрутке досталось: раскачивающаяся балка задела микроавтобус по крыше. Не ожидавший такой подлянки водитель остановился. В момент инцидента с маршрутке находились пассажиры. Сведений о пострадавших нет.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб