В ДТП с манипулятором на проспекте Просвещения пострадали трое

Спасателям пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы достать людей.

Вечером во вторник, 12 января, на проспекте Просвещения, недалеко от пересечения с улицей Кустодиева, произошло жесткое ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы аварии, отечественная легковушка влетела в манипулятор.

Вся передняя часть "ВАЗа 2110" оказалась под кузовом другого транспортного средства, лобовое стекло смялось. В салоне автомобиля, со слов наблюдателей, сидели три человека, все пострадали: пассажир сзади разбил себе нос, водитель и пассажир с переднего сиденья лишились сознания в результате удара. Людей из машины доставали, срезая крышу легковушки. Пострадавших госпитализировали на карете скорой помощи.

Я стоял на светофоре , он летел, прыгал из ряда в ряд, уходил от удара в лансер и залетел под манипулятор.

Скорее всего хотел показать какой он "гонщик" рассказал очевидец в соцсетях

Ранее мы рассказывали, что в Колпино из-за столкновения на перекрестке иномарка вылетела на тротуар.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург