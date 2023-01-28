В аварии на Планерной улице пострадали три человека

Каршеринговый автомобиль выехал на "встречку".

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с пострадавшими в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 24 июля у дома 15 по Планерной улице 43-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем Kia Rio, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной Volkswagen Tiguan 48-летней женщины и Audi A3 59-летнего горожанина.

В результате аварии пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами и повреждениями различной степени тяжести.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти столкнулись две "легковушки" и фура.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти