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На проспекте Энергетиков столкнулись автобусы – пострадали люди
Сегодня, 13:22
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На проспекте Энергетиков столкнулись автобусы – пострадали люди

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Пассажирка сильно поранилась осколками вылетевших окон.

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня, 23 января, произошло жесткое ДТП с участием двух автобусов. По информации Piter.tv, на проспекте Энергетиков у дома № 10 уже находятся машины скорой помощи.

Известно, что в аварии пострадала петербурженка. Она поранилась осколками вылетевших окон. Подробности случившегося выясняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шуваловском парке лошадь ударила копытом 5-летнего ребенка по голове.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с пострадавшими, проспект энергетиков, столкнулись автобусы
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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