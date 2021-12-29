На проспекте Энергетиков столкнулись автобусы – пострадали люди

Пассажирка сильно поранилась осколками вылетевших окон.

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня, 23 января, произошло жесткое ДТП с участием двух автобусов. По информации Piter.tv, на проспекте Энергетиков у дома № 10 уже находятся машины скорой помощи.

Известно, что в аварии пострадала петербурженка. Она поранилась осколками вылетевших окон. Подробности случившегося выясняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Шуваловском парке лошадь ударила копытом 5-летнего ребенка по голове.

Фото: Piter.tv