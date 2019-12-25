Пассажирка сломала позвоночник на трассе "Нарва" во время ДТП

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину лобной области.

На трассе "Нарва" автомобиль "Рено Логан" врезался в "бон", в результате чего машина угодила в кювет и перевернулась. Во время ДТП пострадала 40-летняя женщина, которая сидела на пассажирском сиденье. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Инцидент произошел в субботу, 5 ноября, в 20:10. Пострадавшая сломала позвоночник. Ее доставили НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. У пациентки также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадину лобной области и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

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Фото: Piter.tv