В Ленобласти столкнулись две "легковушки" и фура

На трассе А-120 в Ленобласти 22 июля произошла авария. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.
Сегодня у деревни Куньголово в Тосненском районе столкнулись два легковых автомобиля и фура. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир одной из "легковушек".
Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно транспортировали пострадавших к машине скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что автомобиль Chery сбил 12-летнего самокатчика в Красносельском районе Петербурга.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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