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В Ленобласти столкнулись две "легковушки" и фура
Вчера, 23:57
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В Ленобласти столкнулись две "легковушки" и фура

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В результате происшествия пострадали водитель и пассажир одной из "легковушек".

На трассе А-120 в Ленобласти 22 июля произошла авария. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона. 

Сегодня у деревни Куньголово в Тосненском районе столкнулись два легковых автомобиля и фура. В результате происшествия пострадали водитель и пассажир одной из "легковушек".

Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно транспортировали пострадавших к машине скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что автомобиль Chery сбил 12-летнего самокатчика в Красносельском районе Петербурга.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: авария с фурой, дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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