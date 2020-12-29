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smirenny
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В Колпино из-за столкновения на перекрестке иномарка вылетела на тротуар

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О происшествия рассказали очевидцы в соцсетях.

Днем во вторник, 12 января, в соцсетях горожане поделились фотографиями с места аварии на перекрестке улиц Пролетарской и Танкистов в Колпино. 

Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. На кадрах видно, как водитель черной иномарки начинает поворачивать налево в тот момент, когда к перекрестку на высокой скорости начал приближаться водитель красного авто. По всей видимости, мужчина хотел уйти от удара, однако избежать столкновения не удалось. Машина пробила ограждение и вылетела на тротуар к остановке общественного транспорта. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что пожар в офисе на Академика Павлова тушат 70 спасателей.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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ermomalen
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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