В Колпино из-за столкновения на перекрестке иномарка вылетела на тротуар

Днем во вторник, 12 января, в соцсетях горожане поделились фотографиями с места аварии на перекрестке улиц Пролетарской и Танкистов в Колпино.
Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. На кадрах видно, как водитель черной иномарки начинает поворачивать налево в тот момент, когда к перекрестку на высокой скорости начал приближаться водитель красного авто. По всей видимости, мужчина хотел уйти от удара, однако избежать столкновения не удалось. Машина пробила ограждение и вылетела на тротуар к остановке общественного транспорта. Достоверной информации о пострадавших пока нет.
Ранее мы писали, что пожар в офисе на Академика Павлова тушат 70 спасателей.
Видео: Piter.TV
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