В аварии на ЗСД у Благодатной пострадали три человека

На ЗСД в районе Благодатной улицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и "КамАЗа", есть пострадавшие. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
"Хендэ" столкнулся с манипулятором 11-го мая в 10-м часу утра. По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них — мужчина 1988-го года рождения — получил перелом правой руки. Всех пострадавших, среди которых мужчины, госпитализировали в городскую больницу №26.
На кадрах видно, что задний бампер легковушки полностью смялся. На момент столкновения в машине находились четыре пассажира.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение на дамбе ограничили из-за ремонта до 31 мая.
Фото: vk.com/spb_today / Богдан Сергеево-Посадский
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