В аварии на ЗСД у Благодатной пострадали три человека

ДТП произошло примерно за 500 метров до съезда к Благодатной.

На ЗСД в районе Благодатной улицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и "КамАЗа", есть пострадавшие. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

"Хендэ" столкнулся с манипулятором 11-го мая в 10-м часу утра. По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них — мужчина 1988-го года рождения — получил перелом правой руки. Всех пострадавших, среди которых мужчины, госпитализировали в городскую больницу №26.

На кадрах видно, что задний бампер легковушки полностью смялся. На момент столкновения в машине находились четыре пассажира.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение на дамбе ограничили из-за ремонта до 31 мая.

Фото: vk.com/spb_today / Богдан Сергеево-Посадский