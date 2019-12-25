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В аварии на ЗСД у Благодатной пострадали три человека
Сегодня, 12:28
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nadezhda_sib

В аварии на ЗСД у Благодатной пострадали три человека

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ДТП произошло примерно за 500 метров до съезда к Благодатной.

На ЗСД в районе Благодатной улицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и "КамАЗа", есть пострадавшие. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

"Хендэ" столкнулся с манипулятором 11-го мая в 10-м часу утра. По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них — мужчина 1988-го года рождения — получил перелом правой руки. Всех пострадавших, среди которых мужчины, госпитализировали в городскую больницу №26. 

На кадрах видно, что задний бампер легковушки полностью смялся. На момент столкновения в машине находились четыре пассажира. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение на дамбе ограничили из-за ремонта до 31 мая. 

Фото: vk.com/spb_today / Богдан Сергеево-Посадский

Теги: авария, зсд, манипулятор
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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