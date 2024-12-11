После массовой драки с подростками в Петербурге завели уголовное дело

Приняты меры к розыску и установлению участников данного инцидента.

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту противоправных действий, выявленных в сети Интернет.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был обнаружен видеоролик, на котором запечатлена драка с участием нескольких человек.

По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время принимаются меры по розыску и установлению личности участников инцидента.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяный водитель на угнанном внедорожнике устроил ДТП на улице Восстания.

Фото: Piter.TV