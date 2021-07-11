После конфликта в Приморском районе правоохранители возбудили уголовное дело

Один из пострадавших будет лечиться дома, а второй находится в реанимации.

По факту вооруженного конфликта в Приморском районе возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 11 июля.

В ночь на воскресенье на Орлово-Денисовском проспекте жильцы дома устроили потасовку. Некоторые из драчунов даже использовали биту. Известно, что 33-летний мужчина ранил из пистолета 29-летнего молодого человека. Еще один мужчина дал по голове палкой своему оппоненту. На место дебоша приехали сотрудники полиции и медики. Раненому хулигану врачи сделали перевязку и отпустили домой. Мужчина, которому нанесли травму головы, отправился на карете скорой помощи в больницу.

Проводится проверка. Выясняются подробности случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что двум петербуржцам стало плохо на свингер-вечеринке в Купчино.

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