Двум петербуржцам стало плохо на свингер-вечеринке в Купчино

Во Фрунзенском районе во время свингерской вечеринки умерли два человека. Об этом cообщила "Фонтанка" 11 июля.
Молодые люди на праздник разврата пригласили новеньких - девушку и ее жениха. Ребята решили принять наркотический препарат, чтобы расслабиться перед развлечениями. От передозировки им стало плохо. Любовники скончались до прибытия машины скорой помощи.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Весельной наркоман в красных трусах убегал от соседа с ружьем по карнизу.
Фото: Pexels (Andrea Piacquadio)
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