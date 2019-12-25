Двум петербуржцам стало плохо на свингер-вечеринке в Купчино

Парень и девушка принимали наркотики на празднике. От передозировки пара скончалась.

Во Фрунзенском районе во время свингерской вечеринки умерли два человека. Об этом cообщила "Фонтанка" 11 июля.

Молодые люди на праздник разврата пригласили новеньких - девушку и ее жениха. Ребята решили принять наркотический препарат, чтобы расслабиться перед развлечениями. От передозировки им стало плохо. Любовники скончались до прибытия машины скорой помощи.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Весельной наркоман в красных трусах убегал от соседа с ружьем по карнизу.

Фото: Pexels (Andrea Piacquadio)