После ДТП на автодороге "Новгород-Луга" скончался пешеход

Его сбили вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП, произошедшего в Ленобласти, скончался пешеход. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На 77-км автодороги "Новгород-Луга" около трех часов ночи 19 октября, 50-летний водитель автомобиля Isuzu вне зоны пешеходного перехода наехал на переходящего проезжую часть 42-летнего пешехода.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Накануне на Дальневосточном автоледи на BMW сбила 11-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv