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На Дальневосточном автоледи на BMW сбила 11-летнего мальчика
Сегодня, 9:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Дальневосточном автоледи на BMW сбила 11-летнего мальчика

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Он перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

По факту ДТП на Дальневосточном проспекте с участием несовершеннолетнего проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 19 октября, около 15:00 у дома №12 по Дальневосточному проспекту 37-летняя женщина на BMW наехала на 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. По факту данного ДТП проводится проверка.

Накануне утром из-за массового ДТП на КАД машины выстроились в 8-километровую пробку.

Фото: Piter.tv 

Теги: bmw, дальневосточный проспект, дтп с детьми
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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