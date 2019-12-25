На Дальневосточном автоледи на BMW сбила 11-летнего мальчика

Он перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

По факту ДТП на Дальневосточном проспекте с участием несовершеннолетнего проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 19 октября, около 15:00 у дома №12 по Дальневосточному проспекту 37-летняя женщина на BMW наехала на 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. По факту данного ДТП проводится проверка.

Накануне утром из-за массового ДТП на КАД машины выстроились в 8-километровую пробку.

Фото: Piter.tv