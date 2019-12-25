Из-за массового ДТП на КАД машины выстроились в 8-километровую пробку

Протяженности пробки составляет более 8 км.

Утром 19-го октября автомобилисты застряли в пробке на востоке КАД. Затор растянулся практически от Рябовского шоссе до Кудрово.

Во данным сервиса "Яндекс.Карты", протяженность пробки составляет более 8 км. На участке произошло как минимум 4 аварии. Очевидцы сообщили о том, что в ДТП перед развязкой с Мурманским шоссе столкнулись сразу же 6 машин. Судя по кадрам, участниками стали легковые автомобили и фура.

Также плотное движение на внешнем кольце после Большого Обуховского моста до развязки с трассой "Кола".

Из-за дорожных работ заторможено движение на внешнем кольце после развязки с проспектом Энгельса. По состоянию на 09:30, пробки оцениваются в 6 баллов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Исаакиевской площади на 2 месяца ограничат движение транспорта.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Роман Голубенко