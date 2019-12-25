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Из-за массового ДТП на КАД машины выстроились в 8-километровую пробку
Сегодня, 9:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Из-за массового ДТП на КАД машины выстроились в 8-километровую пробку

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Протяженности пробки составляет более 8 км.

Утром 19-го октября автомобилисты застряли в пробке на востоке КАД. Затор растянулся практически от Рябовского шоссе до Кудрово. 

Во данным сервиса "Яндекс.Карты", протяженность пробки составляет более 8 км. На участке произошло как минимум 4 аварии. Очевидцы сообщили о том, что в ДТП перед развязкой с Мурманским шоссе столкнулись сразу же 6 машин. Судя по кадрам, участниками стали легковые автомобили и фура. 

 

Также плотное движение на внешнем кольце после Большого Обуховского моста до развязки с трассой "Кола". 

Из-за дорожных работ заторможено движение на внешнем кольце после развязки с проспектом Энгельса. По состоянию на 09:30, пробки оцениваются в 6 баллов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Исаакиевской площади на 2 месяца ограничат движение транспорта. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Роман Голубенко

Теги: авария, кад, пробка
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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