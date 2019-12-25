После драки в трамвае №36 пассажир лишился телефона и денег

Приметы преступника: на вид 30-35 лет, рост около 176 см, плотное телосложение, волосы русые, короткие.

Житель Ленобласти лишился телефона и денег после драки в трамвае №36. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего жителя деревни Горбунки, он ехал вечером 3 августа в трамвае №36. Около 22:40 неизвестный пассажир затеял с ним драку, после чего вытолкал его из трамвая на остановке у дома 25 по Петергофскому шоссе. Там, применив физическую силу, незнакомец похитил у мужчины мобильный телефон, 10 00 рублей, банковскую карту. Позднее с карты пропало ещё 5 912 рублей. Общий материальный ущерб составил 32 912 рублей.

Приметы преступника: на вид 30-35 лет, рост около 176 см, плотное телосложение, волосы русые, короткие.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv