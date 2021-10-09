  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:24
91
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Старшеклассницы жестоко избили ногами 10-летнюю девочку под Владимиром

0 0

Конфликт между несовершеннолетними возник в Курлово.

В Курлово Владимирской области старшеклассницы сначала заманили в лес 10-летнюю девочку, после чего жестоко избили ее ногами по голове, лицу и животу. Свои преступления дети снимали на камеры мобильных устройств. После съемки попали в социальные сети. Кадры опубликовал местный Telegram-канал "Про город Владимир".

На ролике видно, что пострадавшая девочка лежит на земле и умоляет подруг отпустить ее.  В ответ на эту просьбу злоумышленники начинают смеяться. Они продолжают бить несовершеннолетнюю. За силовым конфликтом наблюдают мальчики, которые предпочитают не вмешиваться в ситуацию.

На текущий момент известно, что прокуратура установила личности подозреваемых. Их родители привлечены к административной ответственности. Также правоохранительные органы возбудили уголовное расследование за угрозу убийством и хулиганство. Пострадавшей пациентке врачи наложили несколько швов. Дело по находится на контроле у временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

Нетрезвый отец ударил маленькую дочь на парковке в Подмосковье.

Фото и видео: Telegram / Про город Владимир

Теги: владимир, дети, избиение, курлово, подростки, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии