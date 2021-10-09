Старшеклассницы жестоко избили ногами 10-летнюю девочку под Владимиром

Конфликт между несовершеннолетними возник в Курлово.

В Курлово Владимирской области старшеклассницы сначала заманили в лес 10-летнюю девочку, после чего жестоко избили ее ногами по голове, лицу и животу. Свои преступления дети снимали на камеры мобильных устройств. После съемки попали в социальные сети. Кадры опубликовал местный Telegram-канал "Про город Владимир".

На ролике видно, что пострадавшая девочка лежит на земле и умоляет подруг отпустить ее. В ответ на эту просьбу злоумышленники начинают смеяться. Они продолжают бить несовершеннолетнюю. За силовым конфликтом наблюдают мальчики, которые предпочитают не вмешиваться в ситуацию.

На текущий момент известно, что прокуратура установила личности подозреваемых. Их родители привлечены к административной ответственности. Также правоохранительные органы возбудили уголовное расследование за угрозу убийством и хулиганство. Пострадавшей пациентке врачи наложили несколько швов. Дело по находится на контроле у временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

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Фото и видео: Telegram / Про город Владимир