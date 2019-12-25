Петербуржец скончался в больнице после конфликта в магазине на Бабушкина

У пострадавшего были тяжелые травмы.

В больнице после конфликта в магазине на улице Бабушкина скончался мужчина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 21 декабря в 01:20 из НИИ Скорой помощи поступила телефонограмма. В ней говорилось, что 20 декабря в 21:17 от дома 11 по проспекту Елизарова с тяжёлой сочетанной травмой головы, живота, ушибом головного мозга тяжёлой степени, закрытой травмой живота с разрывом селезёнки, кровопотерей крайне тяжёлой степени, в тяжёлом состоянии госпитализирован 37-летний мужчина по имени В. Он 21 декабря в 03:00 скончался.

В результате выезда установлено, что 20 декабря около 19:30 в продуктовом сетевом магазине на улице Бабушкина, 17 неизвестный мужчина в результате внезапно возникшего конфликта ударил двумя руками в грудь пьяного В., который упал и ударился головой о стену, после чего неизвестный с места происшествия скрылся.

Видеонаблюдение, установленное в магазине, просмотрено и изъято. Труп направлен в морг для установления причины смерти (вскрытие назначено на 22.12.2020). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Упакованные части человеческого тела нашли в подвале дома в Гатчине.

Фото: Piter.tv