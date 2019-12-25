Упакованные части человеческого тела нашли в подвале дома в Гатчине

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Вечером в воскресенье, 20 декабря, в полицию поступило обращение об обнаружении человеческих останков в подвале одного из домов на улице Киргетова в Гатчине. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские нашли мумифицированные человеческие части тела, которые были упакованы в пакеты. Там были туловище, череп, конечности. По предварительным оценкам, смерть наступила более года назад, определить пол погибшего не представляется возможным.

С места происшествия изъяли резиновый сапог, фрагменты рабочего комбинезона, перчатку, бутылку, часть сигаретной пачки.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Фото: Piter.tv