Фестиваль "КроншЛед" в Петропавловской крепости посетили свыше 470 тыс. человек

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что с 27 декабря 2025 года фестиваль ледовых скульптур "КроншЛед", который проходил в Петропавловской крепости, посетили более 477 тыс. человек. Мероприятие уже завершено.

Около трех недель гости голосовали за лучший объект, итоги подведены 15 января. Победителями стали две скульптуры: "Легенды севера" – работа скульпторов из Казахстана и России, а также "Стражи города" от Владимира Алманова из Москвы.

Видео: Telegram / Пиотровский Online