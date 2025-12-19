Зимние игры Александра Невского состоятся в Ленобласти

Программа игр включает пять дисциплин: хоккей с мячом, сноуборд-кросс, лыжи, биатлон и кёрлинг.

Ленинградская область приступила к подготовке к первым международным зимним играм имени святого благоверного князя Александра Невского, которые состоятся в феврале. В соревнованиях примут участие около 450 юных атлетов возрастом от 12 до 14 лет из более чем сорока российских регионов и пяти зарубежных государств.

На заседании оргкомитета, состоявшемся 14 января, представители власти обсудили вопросы организации турнира, включая транспортировку участников между объектами и безопасность. Глава региона Александр Дрозденко обратил внимание на значимость данного мероприятия, отметив необходимость задать высокие стандарты проведения, которые станут примером для других субъектов федерации.

Перед нами стоит достаточно ответственная задача. Летние спортивные игры благоверного князя Александра Невского проходили в нескольких субъектах РФ, а зимние игры будут проводиться впервые. Конечно, нам очень важно, чтобы мы задали определенный стандарт, очень хорошо и качественно подготовились и провели спортивные игры с тем, чтобы уже в дальнейшем это было определенным ориентиром для иных субъектов РФ, кто получит право проводить эти игры. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Программа игр включает пять дисциплин: хоккей с мячом, сноуборд-кросс, лыжи, биатлон и кёрлинг. Мероприятия пройдут на специализированных площадках Ленинградской области. Участники также смогут пройти испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)".

Для ребят предусмотрена насыщенная культурно-развлекательная программа: экскурсии по памятным местам, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. Церемония закрытия состоится в Гатчине, где пройдет международный форум "Вера и спорт", объединяющий образовательные и культурные инициативы, а также матч-закрытие по хоккею с участием известных фигур отечественного спорта.

Игра проходит под патронажем Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и ставит своей целью популяризацию спорта среди молодёжи, международное сотрудничество, улучшение физического здоровья подростков, укрепление дружбы между народами и продвижение духовного наследия Александра Невского.

Основные объекты турнира расположены в учебных центрах и спортивных комплексах региона: беговые лыжи и биатлон — в Кавголово, сноуборд — на склонах Красное Озеро, хоккей с мячом — в Центре зимних видов спорта Всеволожска, кёрлинг — в Ладоге-Арене. Организаторами выступают патриархальная комиссия, областное правительство, Русская православная церковь и Всероссийское физкультурно-спортивное сообщество профсоюзов "Россия".

