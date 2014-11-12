В высокий сезон "Царское Село" посетили почти 3 млн человек

По-прежнему подавляющее большинство гостей – россияне.

Государственный музей-заповедник "Царское Село" завершил высокий сезон. В самый "золотой" месяц – октябрь – по аллеям прогулялись около 190 тыс. человек, а с апреля – свыше 2,9 млн посетителей.

Самыми востребованными объектами оказались Екатерининский дворец, Екатерининский парк и Александровский дворец. Впервые в список вошел и исторический комплекс "Императорская ферма", который после завершения реставрации развивается как креативное пространство. На территории Екатерининского парка туристы чаще всего заходили в "Нижнюю ванну". Этот музей расширил перечень бесплатных объектов показа в Екатерининском парке.

По-прежнему подавляющее большинство гостей – россияне, также было 248 тыс. иностранцев. Топ-5 составляют жители Китая, Ирана, Вьетнама, Турции и Болгарии.

С 1 ноября и до конца апреля вход в Екатерининский парк свободный.

