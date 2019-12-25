Картой "Серебряный возраст" воспользовались более 12 тыс. петербуржцев

С 1 сентября в рамках проекта "Серебряный возраст" пожилые горожане могут попасть в музеи всего за 1 рубль.

К ноябрю по карте "Серебряный возраст" петербургские музеи посетили уже более 12 тыс. человек. Об этом 8 ноября сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В перечне самых популярных мест – Исаакиевский собор, Государственный музей истории Петербурга и ЦПКиО имени Кирова.

Напомним, что с 1 сентября в рамках проекта "Серебряный возраст" пожилые горожане могут попасть в музеи всего за 1 рубль. Карту дают женщинам старше 55 лет и мужчинам, которым больше 60 лет. Акция продлится до конца февраля следующего года.

У держателей "Единой карты петербуржца" появляется сертификат на 1,5 тыс. рублей. Эти средства получается потратить на билеты в городские и федеральные музеи.

Обязательно подключайтесь к проекту сами, рассказывайте о нем своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Фото: Piter.TV