Картой "Серебряный возраст" воспользовались более 12 тыс. петербуржцев

К ноябрю по карте "Серебряный возраст" петербургские музеи посетили уже более 12 тыс. человек. Об этом 8 ноября сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
В перечне самых популярных мест – Исаакиевский собор, Государственный музей истории Петербурга и ЦПКиО имени Кирова.
Напомним, что с 1 сентября в рамках проекта "Серебряный возраст" пожилые горожане могут попасть в музеи всего за 1 рубль. Карту дают женщинам старше 55 лет и мужчинам, которым больше 60 лет. Акция продлится до конца февраля следующего года.
У держателей "Единой карты петербуржца" появляется сертификат на 1,5 тыс. рублей. Эти средства получается потратить на билеты в городские и федеральные музеи.
Обязательно подключайтесь к проекту сами, рассказывайте о нем своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Фото: Piter.TV
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