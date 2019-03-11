Более 6 млн зрителей посетили театры и концертные площадки Петербурга

Это почти на 500 тыс. больше, чем в 2022 году.

Председатель Комитета по культуре Петербурга Федор Болтин заявил, что популярность театральных постановок в городе продолжает уверенно расти. В 2024 году наши театры и концертные организации посетили свыше шести миллионов четырехсот тысяч зрителей, что почти на 500 тыс. больше, чем в 2022 году, отметил Болтин на заседании Правительства Санкт-Петербурга.

Кроме того, чиновник упомянул важное событие, произошедшее в сфере культуры города: в 2023 году открылся новый государственный театр "ДРАМ.ПЛОЩАДКА", что стало первым подобным случаем за многие годы.

Основной костяк творческого коллектива нового театра составили недавние выпускники Российского государственного института сценических искусств, добавил Болтин.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург направит 100 млн рублей на закупку предметов искусства для музеев. Кроме того, значительные суммы предусмотрены на обновление оборудования культурных учреждений. Из бюджета выделяется 288,5 миллиона рублей на техническое оснащение четырнадцати организаций, находящихся в восьми административных округах города. Ещё 50 миллионов направляются на расширение книжных коллекций библиотек.

Фото: Piter.TV