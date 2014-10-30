Петербург направит 100 млн рублей на закупку предметов искусства для музеев

Кроме того, значительные суммы предусмотрены на обновление оборудования культурных учреждений.

Власти Петербурга намерены существенно увеличить расходы на развитие культурной среды в ближайшие годы. Председатель городского комитета по культуре Фёдор Болтин анонсировал планы на 2025 год, согласно которым администрация планирует вложить 100 миллионов рублей в приобретение музейных экспонатов.

Кроме того, значительные суммы предусмотрены на обновление оборудования культурных учреждений. Из бюджета выделяется 288,5 миллиона рублей на техническое оснащение четырнадцати организаций, находящихся в восьми административных округах города. Ещё 50 миллионов направляются на расширение книжных коллекций библиотек.

Болтин также акцентировал внимание на участии пожилых горожан в культурно-просветительных акциях. Более 90 тысяч человек приняли участие в акции "Музей за рубль", воспользовавшись специальными возможностями обладателей социальной карты "Серебряный возраст". Такие льготы станут доступными и участникам другого крупного проекта — общегородских танцевальных вечеров, организуемых администрацией.

Городской глава Александр Беглов отдельно подчеркнул устойчивый рост финансирования отрасли культуры. Только в 2024 году объём ассигнований вырос до 53,3 миллиарда рублей, увеличившись на 8,2 миллиарда по сравнению с предыдущим годом.

Значительная часть бюджетных средств направляется на защиту историко-культурного наследия. В частности, в 2024 году свыше 21 миллиарда рублей выделено на мероприятия по охране и восстановлению значимых объектов, таких как граненые фасады Петропавловской крепости, форты Кронштадтского архипелага ("Александр I", "Пётр I", "Кроншлот"), исторические здания Невского проспекта и жилые многоквартирные дома, обладающие статусом объектов культурного наследия. Общий объем запланированных реставрационно-восстановительных работ охватывает период до 2030 года и предполагает комплексный подход к обновлению десятков уникальных сооружений и архитектурных ансамблей города.

Ранее мы сообщили о том, что особняк купца П.И. Иванова в Петербурге отреставрируют за 33 млн рублей.

Фото: Piter.TV