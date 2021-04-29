Особняк купца П.И. Иванова в Петербурге отреставрируют за 33 млн рублей

Здание приобрело известность благодаря уникальному декоративному элементу — старинному камину с изображением павлина, ставшему основой народного прозвища строения — "Дом с павлином".

Подрядчиком, ответственным за реставрационные работы исторического здания "Особняк купца П.И. Иванова", также известного как "Дом с павлином", была выбрана компания ООО "Стройресурс". Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Памятник архитектуры находится по адресу: ул. Большая Пороховская, дом 18, литера А. Особняк является собственностью администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в нём размещается центральный бухгалтерский отдел государственного учреждения, выступающего одновременно заказчиком реконструкции. Финансирование проекта предусмотрено в размере 33,08 миллионов рублей, а завершить работы планируется до конца 2025 года.

В рамках технического задания исполнителю предстоит укрепить фундамент сооружения, произвести реставрацию дверей, оконных рам, плинтусов и напольных покрытий, а также осуществить покраску фасада и внутренних помещений.

Особняк купца П.И. Иванова" датируется началом XX века, строительство велось по проекту архитектора Михаила Михайловича Софронова в 1901 году. Здание приобрело известность благодаря уникальному декоративному элементу — старинному камину с изображением павлина, ставшему основой народного прозвища строения — "Дом с павлином". После революции в особняке функционировали общеобразовательная школа № 17 и детсад "Теремок". В 2023 году объект официально признан памятником культурного наследия регионального значения наряду с соседствующим доходным домом того же владельца.

Ранее мы сообщили о том, что памятник Пушкину на площади Искусств отремонтируют за 7,5 млн рублей.

Скриншот: Яндекс Панорамы