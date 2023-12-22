Мотоциклист скончался в ДТП в посёлке имени Морозова

Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД около 30 раз.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП с мотоциклистом во Всеволожском районе. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 15 мая у дома 34 по улице Скворцова в посёлке им. Морозова 22-летний водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь в сторону улицы Мира, попытался обогнать автомобиль Exeed TXL. Однако не справился с управлением и врезался в Exeed под управлением 36- летней женщины, и в двигавшийся во встречном направлении грузовой автомобиль Iveco Daily (32-летний водитель.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД около 30 раз.

После смертельной аварии на автодороге "Сосновый Бор – Глобицы" возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД