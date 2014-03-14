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В поселке Дзержинского погиб 21-летний водитель каршеринга
Сегодня, 8:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В поселке Дзержинского погиб 21-летний водитель каршеринга

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Он не справился с управлением и врезался в дерево.

 

В Лужском районе Ленобласти в аварии погиб 21-летний водитель и пострадал пассажир. Подробности ДТП стали известны Piter.tv.

В посёлке Дзержинского 20 августа в 00:10, управляя автомобилем Volkswagen Polo (каршеринг), 21-летний водитель не справился с движением и въехал в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Двадцатилетняя пассажирка автомобиля с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу.

Автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023 году не привлекался.

Ранее семья из Петербурга погибла в ДТП под Волгоградом.

Фото: Piter.tv

Теги: поселок дзержинского, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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