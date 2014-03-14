В поселке Дзержинского погиб 21-летний водитель каршеринга

В Лужском районе Ленобласти в аварии погиб 21-летний водитель и пострадал пассажир. Подробности ДТП стали известны Piter.tv.
В посёлке Дзержинского 20 августа в 00:10, управляя автомобилем Volkswagen Polo (каршеринг), 21-летний водитель не справился с движением и въехал в дерево.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Двадцатилетняя пассажирка автомобиля с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в больницу.
Автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023 году не привлекался.
Ранее семья из Петербурга погибла в ДТП под Волгоградом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все