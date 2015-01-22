Ударившая полицейского букетом роз девушка отправлена в колонию на 4 года в Петербурге

Мужчине диагностировали закрытую тупую травму скуло-глазничной области, ушиб мягких тканей окологлазничной области, а также ссадины скуловой области.

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении девушки, которой вменяют ч. 2 ст. 318 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 15 мая.

В декабре 2024 года подсудимая находилась в баре Prosecco с приятельницей. Когда они вышли из заведения, пытались заказать такси. Подруга обвиняемой не могла устоять на ногах и падала. Это заметили правоохранители, попросившие показать документы, но они получили отказ. Тогда девушек задержали и увезли в отдел.

Петербурженка пояснила, что испугалась в отделе, падающая подруга кричала. Подсудимая махнула букетом роз в сторону сотрудника полиции и попала в его лицо. Мужчине диагностировали закрытую тупую травму скуло-глазничной области, ушиб мягких тканей окологлазничной области, а также ссадины скуловой области.

Обвиняемой назначили 4 года в исправительной колонии общего режима.

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