В посадке молодого дуба в Царском Селе поучаствовал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский

Дерево-преемник будет расти перед фасадом Александровского дворца.

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" 22 октября состоялась посадка молодого дуба, в которой поучаствовали глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор "Царского Села" Ольга Таратынова. Дерево-преемник будет расти перед фасадом Александровского дворца, где находился дуб-гигант.

Аварийное дерево, посаженное в первой половине XIX века, срубили в мае текущего года. Сразу было принято решение высадить на этом месте новый дуб.

Дубы, которые растут перед Александровским дворцом, такое же достояние, как музейные экспонаты. Они – носители энергетики тех, кто жил в этих дворцах и гулял по этим садам. Множество фотографий было сделано на фоне великолепных деревьев. Не один год мы делали все, чтобы продлить жизнь старинного дуба: укрепляли ветви стяжками, устанавливали подпорки, подкармливали. Но пришел момент, когда уже ничего не помогало. У этой истории счастливое продолжение. Из желудей старовозрастных царскосельских дубов наши сотрудники выращивают саженцы для подсадки в парках. Ольга Таратынова, директор ГМЗ "Царское Село"

Старинные деревья – главное украшение парков Царского Села. Только в Екатерининском парке растет порядка 15 тыс. старовозрастных дубов и лип.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"