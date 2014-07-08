  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборге высадили порядка 50 кустарников спиреи и лапчатки
Сегодня, 12:17
62
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге высадили порядка 50 кустарников спиреи и лапчатки

0 0

Больше всего новых зеленых насаждений появилось на воинском мемориале "4 км Ленинградского шоссе".

В Выборге сотрудники Комбината благоустройства высадили около 50 кустарников спиреи и лапчатки. По данным районной администрации, больше всего новых зеленых насаждений появилось на воинском мемориале "4 км Ленинградского шоссе". 

Лапчатка отлично адаптируется к различным климатическим условиям, также она обладает широким спектром оттенков. А у дома 10 по проспекту Ленина будет радовать жителей и гостей города спирея. Это растение хорошо переносит морозы и ценится за разнообразие оттенков листа и продолжительное цветение. 

Кроме того, продолжается подготовка газонов и цветников к зиме. Проводится подкормка растений удобрениями, которые укрепляют корневую систему и повышают устойчивость к холодам. 

Ранее мы рассказывали о том, куда переедут растения из сада-трансформера на Московской площади. 

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района 

Теги: выборг, кустарники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии