В Выборге высадили порядка 50 кустарников спиреи и лапчатки

В Выборге сотрудники Комбината благоустройства высадили около 50 кустарников спиреи и лапчатки. По данным районной администрации, больше всего новых зеленых насаждений появилось на воинском мемориале "4 км Ленинградского шоссе".

Лапчатка отлично адаптируется к различным климатическим условиям, также она обладает широким спектром оттенков. А у дома 10 по проспекту Ленина будет радовать жителей и гостей города спирея. Это растение хорошо переносит морозы и ценится за разнообразие оттенков листа и продолжительное цветение.

Кроме того, продолжается подготовка газонов и цветников к зиме. Проводится подкормка растений удобрениями, которые укрепляют корневую систему и повышают устойчивость к холодам.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района