Комблаг Петербурга получил в сентябре 200 ордеров ГАТИ на посадку деревьев и кустарников

В сентябре комитет по благоустройству Петербурга получил 200 ордеров Государственной административно-технической инспекции на посадку деревьев и кустарников. Ведомство анонсировало посадку растений для всех желающих, в озеленении города может поучаствовать каждый.

В настоящее время готовятся участки, инвентарь и материал, планируется высадка порядка 400 деревьев и почти 700 кустов. С учетом весны в Северной столице появится 10,5 тыс. новых деревьев и 93 тыс. кустарников. Первое мероприятие состоится 2 октября.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга