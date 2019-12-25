  1. Главная
Комблаг Петербурга получил в сентябре 200 ордеров ГАТИ на посадку деревьев и кустарников
Сегодня, 15:07
Ведомство анонсировало посадку растений для всех желающих.

В сентябре комитет по благоустройству Петербурга получил 200 ордеров Государственной административно-технической инспекции на посадку деревьев и кустарников. Ведомство анонсировало посадку растений для всех желающих, в озеленении города может поучаствовать каждый. 

В настоящее время готовятся участки, инвентарь и материал, планируется высадка порядка 400 деревьев и почти 700 кустов. С учетом весны в Северной столице появится 10,5 тыс. новых деревьев и 93 тыс. кустарников. Первое мероприятие состоится 2 октября. 

Ранее мы рассказывали о том, что городские службы Петербурга выйдут на месячник по уборке улиц и дворов. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, деревья и кустарники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

