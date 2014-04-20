Городские службы Петербурга выйдут на месячник по уборке улиц и дворов

Разумишкин озвучил задачи по благоустройству Петербурга в осенне-зимний период.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин сообщил в своём телеграм-канале о начале осенне-зимнего месячника благоустройства. В мероприятии примут участие городские коммунальные, дорожные и садово-парковые службы, а также представители бизнеса, общественных и волонтёрских организаций.

По плану в ходе месячника предстоит очистить 301 млн кв. м городских территорий. Основные задачи — уборка листвы, наведение порядка на тротуарах и пешеходных улицах, компенсационные посадки деревьев, кустарников и цветов в скверах и парках.

Отдельно обсуждалась подготовка к зимнему сезону. Вице-губернатор отметил, что в городе создан Центр комплексного контроля городского хозяйства для оптимизации уборки и логистики. При этом главной задачей остаётся координация действий коммунальных служб в период снегопадов.

Особое внимание уделят вывозу снега с внутриквартальных территорий. Запрещено складирование его на проезжих частях. Также будут контролироваться уборка наледи, сброшенной с крыш, и устранение скоплений льда от водостоков и кровельных свесов силами жилищных организаций.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга