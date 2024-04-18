Губернатор Петербурга определил порядок выплат семьям с детьми на погашение жилищных кредитов

Средства дополнят федеральную выплату в 450 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О внесении изменений в постановление правительства Петербурга от 22.05.2013 №343". Документом определен порядок предоставления новой меры социальной поддержки для семей с детьми, которая предусматривает погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 550 тыс. рублей.

Выплата положена зарегистрированным в Северной столице при рождении в период с 1 января по 31 декабря 2027 года третьего или последующего ребенка. Средства дополнят федеральную выплату в 450 тыс. рублей.

Планируется, что новую городскую меру социальной поддержки смогут получить до 500 петербургских семей в год. Пресс-служба Смольного

