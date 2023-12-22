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Дополнительные меры поддержки семей с детьми рассматривают в Ленобласти
Сегодня, 9:42
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Дополнительные меры поддержки семей с детьми рассматривают в Ленобласти

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Решение было принято в связи с запуском нового национального проекта "Семья" по инициативе президента РФ. Ленобласть планирует активно участвовать в его реализации.

Ленинградская область планирует ввести дополнительные региональные выплаты за рождение первого и второго ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время подобная мера поддержки семей действует за рождение третьего ребёнка. Губернатор региона Александр Дрозденко поручил председателю комитета социальной защиты населения Анастасии Толмачёвой разработать аналогичные меры и для первого и второго ребёнка. Решение было принято в связи с запуском нового национального проекта "Семья" по инициативе президента РФ. Ленобласть планирует активно участвовать в его реализации.

В рамках Года семьи в регионе также ожидается расширение мер социальной поддержки для семей с детьми. Планируется проведение форумов, конкурсов и семейных фестивалей, направленных на укрепление института семьи и поддержку родителей.

Ранее Дрозденко оценил идею объединения Мурино, Бугров и Нового Девяткино.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, поддержка семей
Категории: Лента новостей,

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