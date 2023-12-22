Дополнительные меры поддержки семей с детьми рассматривают в Ленобласти

Ленинградская область планирует ввести дополнительные региональные выплаты за рождение первого и второго ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время подобная мера поддержки семей действует за рождение третьего ребёнка. Губернатор региона Александр Дрозденко поручил председателю комитета социальной защиты населения Анастасии Толмачёвой разработать аналогичные меры и для первого и второго ребёнка. Решение было принято в связи с запуском нового национального проекта "Семья" по инициативе президента РФ. Ленобласть планирует активно участвовать в его реализации.
В рамках Года семьи в регионе также ожидается расширение мер социальной поддержки для семей с детьми. Планируется проведение форумов, конкурсов и семейных фестивалей, направленных на укрепление института семьи и поддержку родителей.
Ранее Дрозденко оценил идею объединения Мурино, Бугров и Нового Девяткино.
Фото: Правительство Ленобласти
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