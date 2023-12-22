Дрозденко оценил идею объединения Мурино, Бугров и Нового Девяткино

По мнению главы региона, в настоящее время необходима реформа местного самоуправления, однако она должна проходить спокойно, без давления, с помощью аргументации предлагаемых вариантов.

Идея объединения Мурино, Бугров и Нового Девяткино была озвучена в среду, 17 апреля, в ходе отчета перед Законодательным собранием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В ответ на данное предложение от депутатов глава 47-ого региона отметил, что муниципальную реформу можно успешно применить ко всему Всеволожскому району. Уже есть представление о новом административном делении территории.

По мнению Дрозденко, в настоящее время необходима реформа местного самоуправления, однако она должна проходить спокойно, без давления, с помощью аргументации предлагаемых вариантов. В качестве примера он привел Гатчину, где было принято решение создать единый МО "Гатчинский муниципальный округ".

Губернатор отдельно подчеркнул важность предварительного урегулирования всех возможных споров, учёта мнения местных жителей и депутатов.

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Фото: Правительство Ленобласти (архив)