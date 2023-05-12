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На станции в Зеленогорске изменили порядок прохода через турникеты
Сегодня, 16:35
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На станции в Зеленогорске изменили порядок прохода через турникеты

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Работы проведут в несколько этапов.

На железнодорожной станции Зеленогорск в Петербурге с 28 ноября изменился порядок прохода через турникеты. Это связано с заменой оборудования, рассказали в АО "СЗППК". 

Работы проведут в несколько этапов. Первый из них запланирован на срок до 4 декабря. В этот период закрывается турникетная линейка, которая расположена в здании вокзала. Пассажиры могут пройти через павильон и временный технологический проход в кассовом зале. 

Второй этап намечен на период с 5 по 7 декабря. Будут закрыты турникетные павильон и линейка. Проход организуют также через временный технологический проход. А третий этап состоится с 8 по 13 декабря. 

Порядок прохода: будет закрыт турникетный павильон, проход пассажиров будет осуществляться через турникетную линейку, расположенную в здании вокзала. 

Пресс-служба АО "СЗППК"

Ранее мы сообщили о подобных ограничениях на станции Лигово.

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"

Теги: железнодорожная станция, зеленогорск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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