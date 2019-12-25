На станции Лигово изменился порядок прохода через турникеты

Там идёт замена турникетного оборудования.

В связи с плановой заменой турникетного оборудования на станции Лигово с 27 ноября 2024 года изменился порядок прохода через турникеты. Об этом сообщили в СЗППК.

Работы по замене оборудования проводятся в несколько этапов:

Первый этап – турникетный павильон № 1 "от Санкт-Петербурга". Тут работы будут идти с 27 ноября до 4 декабря. Порядок прохода: вход и выход пассажиров будет осуществляться через временный технологический проход.

Второй этап – турникетный павильон № 2 "на Санкт-Петербург и на Гатчина Балтийская". Работы будут идти со 2 по 12 декабря. Порядок прохода: проход пассажиров к электропоездам будет осуществляться через часть турникетной линейки (турникетная линейка частично будет закрыта для производства работ).

Также с 25 ноября пригородная билетная касса на остановочном пункте Дудергоф закрыта.

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Фото: СЗППК