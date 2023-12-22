Порядок предоставления земельного капитала многодетным семьям упростили в Ленобласти

В апреле депутаты законодательного собрания области рассмотрят законопроект, позволяющий получать сертификаты без ожидания очереди и использовать средства для улучшения жилищных условий.

Согласно информации официального Telegram-канала ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом, многодетные семьи могут воспользоваться земельным капиталом даже после истечения его срока действия, но ограниченно на один год. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко решил упростить процесс предоставления земельного капитала для тех граждан, которым не удалось найти подходящий участок в течение трёх лет со дня получения капитала.

Уже опубликовано постановление Правительства региона, подтверждающее это решение. В настоящее время улучшение процедуры предоставления земельного капитала в качестве социальной меры поддержки продолжается.

В апреле депутаты законодательного собрания области рассмотрят законопроект, позволяющий получать сертификаты без ожидания очереди и использовать средства для улучшения жилищных условий.

Ранее мы сообщили о том, что разлив канализационных вод произошёл в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти