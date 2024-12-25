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В Петербурге продают золотой портсигар Фаберже за 6 млн рублей
Сегодня, 16:26
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В Петербурге продают золотой портсигар Фаберже за 6 млн рублей

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Ювелирное изделие весом 170 граммов выполнено из золота 56-й пробы и инкрустировано бриллиантами.

На "Авито" в Петербурге выставили на продажу золотой портсигар стоимостью в 6 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-платформы объявлений 3 января. 

Портсигар изготовлен Генрихом Вигстремом из Финляндии, который с 1906 года стал мастером Дома Фаберже. Ювелирное изделие весом 170 граммов выполнено из золота 56-й пробы и инкрустировано бриллиантами. 

Отмечается, что Дом Фаберже основал в 1842 году Густав Фаберже – ювелир немецкого происхождения. Всего за 50 лет бренд стал ведущей ювелирной компанией Российской империи, выполнявшей заказы императорского двора. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за 90 млн рублей продают квартиру Максима Горького. 

Фото: пресс-служба "Авито"

Теги: авито, дом фаберже, портсигар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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