В Петербурге продают золотой портсигар Фаберже за 6 млн рублей

Ювелирное изделие весом 170 граммов выполнено из золота 56-й пробы и инкрустировано бриллиантами.

На "Авито" в Петербурге выставили на продажу золотой портсигар стоимостью в 6 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-платформы объявлений 3 января.

Портсигар изготовлен Генрихом Вигстремом из Финляндии, который с 1906 года стал мастером Дома Фаберже. Ювелирное изделие весом 170 граммов выполнено из золота 56-й пробы и инкрустировано бриллиантами.

Отмечается, что Дом Фаберже основал в 1842 году Густав Фаберже – ювелир немецкого происхождения. Всего за 50 лет бренд стал ведущей ювелирной компанией Российской империи, выполнявшей заказы императорского двора.

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Фото: пресс-служба "Авито"