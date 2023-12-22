Стало известно, кто покупает квартиры в петербургских новостройках

Речь идет об оформлявших ипотеку.

Петербургские девелоперы выяснили, как изменился портрет покупателя квартиры в новостройках в 2023 году. Исследованием поделилось издание "РБК Петербург".

Речь идет преимущественно о тех, кто оформлял ипотеку. По данным "Дом.РФ", около 53% заемщиков – мужчины, 47% пришлось на женщин. "Домклик" подсчитал, что жилищные кредиты в прошлом году брали чаще петербурженки. Кроме того, по словам специалистов из ВТБ, в 2019 году доля заемщиц составила 14%, а в 2023-м – уже 46%.

Важно отметить и то, что большинство экспертов отмечает "омоложение" заемщиков.

Сегодня в Санкт-Петербурге доля клиентов от 20 до 30 лет увеличилась с 20,2% до 25,4% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года. Кирилл Варенцов, вице-президент банка "Дом.РФ"

Он подчеркнул, что чаще всего кредит на покупку жилья в 2023 году оформляли клиенты в возрасте от 30 до 40 лет (49%).

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Фото: Piter.TV