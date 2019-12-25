Бастрыкину доложат о проверке нарушений при благоустройстве Муринского парка

В обращении горожан сообщается, что организация, которая выполняет работы, полностью уничтожает газон, режет корни деревьев, засыпает корневые шейки деревьев горами земли и асфальта.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по доводам обращения к нему жителей Петербурга из-за порчи зеленых насаждений в Муринском парке. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных медиа было опубликовано обращение к Бастрыкину о нарушениях при выполнении благоустройства территории в Муринском парке. В обращении сообщается, что организация, которая выполняет работы, полностью уничтожает газон, режет корни деревьев, засыпает корневые шейки деревьев горами земли и асфальта. При этом никаких мер по защите зеленых насаждений не предпринято.

Следственные органы регионального подразделения СК РФ по данному факту проводят процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Бастрыкиным А. И. дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и по доводам обращения. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин попросил провести расследованием убийства младенца в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка