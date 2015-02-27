В Петербурге возросло число случаев порчи бесплатных общественных туалетов

С увеличением числа пользователей выросло и количество случаев вандализма, мелкого хулиганства, агрессии и угроз в отношении персонала.

В управлении "Водоканалом" в Санкт-Петербурге находятся 798 общественных туалетов, которые с 1 января 2022 года стали бесплатными. Количество посетителей возросло почти в шесть раз – до 15 миллионов человек в год, как сообщила пресс-служба предприятия.

С увеличением числа пользователей выросло и количество случаев вандализма, мелкого хулиганства, агрессии и угроз в отношении персонала. Повреждения общественного имущества и оборудования общественных туалетов приводят к штрафам и административным наказаниям. Наиболее пострадали туалеты на улицах Гранитной, 2A, Садовой, 37V и Лиговского проспекта, 68A.

Самый последний инцидент произошел на бульваре Новаторов, дом 83. – Женщина нанесла ущерб сантехнике, а на предложение покинуть общественное место ответила агрессией и угрозами в адрес сотрудника.

После актов вандализма некоторые туалеты закрывались на ремонт. Сейчас все бесплатные общественные туалеты функционируют в обычном режиме.