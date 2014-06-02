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Фонтан у доходного дома Лидваля в Петроградском районе восстановили
Сегодня, 11:28
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Фонтан у доходного дома Лидваля в Петроградском районе восстановили

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Отмечается, что водную жемчужину запустят в апреле-мае 2025 года.

Фонтан во дворе доходного дома И. А. Лидваля на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе восстановили. Работы проводили специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Отмечается, что водную жемчужину запустят в апреле-мае 2025 года. Сооружение возвели в 1990-х годах и передали "Водоканалу" в 2017 году в аварийном состоянии. 

В рамках работ строители выполнили демонтаж конструкций чаши и ее декоративных элементов, смонтировали щит управления, технологическую камеру, подводные светодиодные светильники. Кроме того, проложены новые сети водоснабжения, водоотведения и внешнего электроснабжения. 

Фонтан получил новую водную картину – "Пенная струя". Сейчас жемчужина "ушла" на зимнюю консервацию. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Чайковского восстановили фонтан. 

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, каменноостровский проспект, фонтан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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