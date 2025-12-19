Петербург лидирует по числу туристических бронирований на февральские праздники среди регионов РФ

Перед февральскими праздниками россияне заказали на 33% больше туров внутри страны, чем в прошлом году.

По данным сервиса "Островок", перед февральскими праздниками россияне заказали на 33% больше туров внутри страны, чем в прошлом году. Об этом сообщает RT.

Особенным спросом пользуются города с хорошими условиями для туризма и богатой культурной программой. Так, бронирование номеров в гостиницах Нижнего Новгорода возросло более чем вдвое, Ярославля — на 63%. А столицы страны, Москва и Казань, увеличили показатель почти в полтора раза.

Топ-10 направлений на февральские каникулы в 2026 году выглядит следующим образом: лидируют Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, горнолыжный курорт Эсто-Садок, Иркутск, южный город-курорт Сочи, культурные центры Нижний Новгород, Казань, Ярославль, замыкает список Архыз.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург готовится к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Фото: Piter.TV