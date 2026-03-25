Автотуризм в России стал более распространённым видом поездок

За последний год 69% опрошенных россиян путешествовали на автомобиле, а почти 80% планируют такие поездки в 2026 году.

Автотуризм в России приобретает всё большую популярность: большинство россиян (69%) уже имеют опыт путешествий на автомобиле, а 40% хотели бы чаще отправляться в такие поездки в 2026 году. Автомобиль становится основным средством передвижения для семейных путешествий и рассматривается как альтернатива другим видам транспорта на коротких маршрутах. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Яндекс Путешествиями и Авто.ру, которые были предоставлены "Вечернему Санкт-Петербургу".

За последний год 69% опрошенных россиян путешествовали на автомобиле, а почти 80% планируют такие поездки в 2026 году. При этом 40% респондентов намерены увеличить частоту автопутешествий. Также россияне стали на 10% чаще бронировать жильё с парковкой, а использование фильтра "Парковка" при поиске увеличилось в три раза.

Большинство россиян предпочитают короткие путешествия. На поездки продолжительностью два-три дня приходится 59% всех поездок, а 40% составляют поездки до недели. Основными преимуществами автопутешествий являются свобода и контроль над поездкой. Гибкость маршрута важна для 59% опрошенных, а экономия денег — для 31%. Также значимы независимость от расписаний (35%) и возможность взять больше вещей (40%).

Автомобиль часто используется для семейных путешествий. 60% семейных респондентов предпочитают поездки на автомобиле другим видам транспорта. 47% респондентов адаптируют маршрут в зависимости от ситуации, учитывая время в пути и общие затраты на поездку. При выборе автомобиля для путешествий россияне обращают внимание на практичность: надёжность важна для 72% опрошенных, экономия топлива — для 61%, а комфорт на дальних расстояниях — для 54%.

Наибольшее количество бронирований жилья с парковкой приходится на Москву и Московскую область (22%), Краснодарский край (17%) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (13%). Рост популярности автотуризма также отражается на выборе объектов размещения. По данным Яндекс Путешествий, россияне стали чаще бронировать жильё с парковкой, что говорит о растущем интересе к этому виду путешествий. В среднем размещение в гостиницах с парковкой стоит около 7000 рублей за ночь.

Исследование также показало, что во время автопутешествий 40% респондентов арендовали квартиры или апартаменты, а 36% останавливались у родственников или друзей. Спрос на жильё с парковкой растёт в регионах с развитым внутренним туризмом, таких как Свердловская и Ростовская области, Краснодарский край и Нижегородская область.

Ранее мы сообщили о том, что цены на бензин в Петербурге подскочили на 10% в начале марта.

