Назван самый популярный пригородный вокзал Петербурга за 2025 год

В 2025 году Балтийский вокзал принял наибольшее число пассажиров, путешествующих пригородными поездами в Петербурге. За весь календарный период 2025 года с 1 января по 31 декабря, услугами вокзала воспользовалось порядка 9,3 млн человек, сообщает пресс-служба ОЖД.

Для сравнения, в предыдущем, 2024 году лидирующую позицию занимал Финляндский вокзал, обслужив чуть менее 9 млн пассажиров пригородных направлений.

Однако в течение 2025 года ситуация изменилась: поток пассажиров на Балтийском вокзале оказался значительно выше, обогнав прежнего лидера почти на 500 тыс. человек.

Фото: Telegram / СПб-Главный