Попугай укусил ребенка на проспекте Стачек

Родители переживают, что ребенок мог заразиться орнитозом: болезнь известна своим тяжелым течением.

В Кировском районе Петербурга на проспекте Стачек произошел неприятный инцидент: попугай укусил ребенка во время кормления. Как сообщил источник 78.ru, контакт с птицами в попугайне разрешен и приветствуется, посетители могут купить корм для животных прямо на месте.

Ребенок попытался покормить самого крупного попугая, но птица неожиданно схватила его за руку. Работники центра быстро обработали рану перекисью водорода и успокоили бабушку мальчика, уверяя, что птицы здоровы и беспокоиться не о чем. Однако родители мальчика решили отвезти его в травмпункт для дополнительной обработки раны. Врачи предупредили, что попугаи могут передавать орнитоз, и посоветовали семье обратиться к инфекционисту. Врач рекомендовал внимательно следить за состоянием мальчика в течение трех недель, чтобы исключить возможные осложнения.

Родители переживают, что ребенок мог заразиться орнитозом: болезнь известна своим тяжелым течением. Им придется внимательно наблюдать за сыном в течение месяца, чтобы убедиться, что укус не имел негативных последствий.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)