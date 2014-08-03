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Ленинградский зоопарк показал попугая ара

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Мощный клюв птицы сжимается с силой до 35 килограммов.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 18 февраля показали, как попугай ара справляется с грецким орехом. 

Мощный клюв птицы сжимается с силой до 35 килограммов: он может сломать толстые ветки и даже кокосы. Верхняя часть работает как кусачки, нижняя – как стамеска, позволяя пернатому с точностью вскрывать твердые оболочки. 

Попугай ара использует клюв и как "третью лапу". С помощью него эта птица цепляется за ветки, карабкается по стволам деревьев и даже балансирует. На видео отлично видно, какой многофункциональный клюв у попугая ара!

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы сообщили о том, что в учреждении 23 февраля отметят День белого медведя. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, попугай ара
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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