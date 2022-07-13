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Видео: семейство попугаев принимает душ

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Таким образом птицы могут освежиться в жаркий день.

В Ленинградском зоопарке показали, как попугаи принимают душ. Пернатые обожают водные процедуры. Они помогают птицам чувствовать себя комфортно даже в самый знойный день.

Судя по кадрам, дождь был только в клетке попугаев. По всей видимости, в зоопарке установлены специальные оросители.

В учреждении представлены попугаи разных видов: волнистый, благородный зелено-красный, большой кольчатый, китайский кольчатый, певчий, сливоголовый и другие. 

Ранее петербуржцам рассказали, почему нельзя гладить летучих мышей. Периодически их можно заметить в городе. 

Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, попугаи, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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